Quanta concorrenza per Ouédraogo! Il valore della clausola del giocatore dello Schalke

Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, ha attirato gli occhi di tantissimi top club europei. Tra i primi a muoversi per il giovanissimo calciatore tedesco sono stati Moncada e Furlani: il Milan ha inserito il giocatore nel suo taccuino ma dovrà vedersela con una concorrenza molto folta. A partire da club tedeschi che, per un calciatore tedesco, fanno sempre gola: Bayern Monaco e Lipsia in particolare. Ma ci sono anche tanti club italiani in corsa: Inter, Juventus e Napoli.

Il giocatore piace soprattutto per una golosa clausola. Quest'ultima si attiverà nello specifico il prossimo 9 maggio, giorno in cui il centrocampista compirà 18 anni. Il valore della clausola è di 12 milioni che potrebbe rivelarsi un vero affare considerato il talento ma anche considerato il fatto che a gennaio il giocatore costerebbe fino a 20 milioni di euro. Lo riporta oggi Tuttosport.