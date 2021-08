Quilon sul futuro di Castillejo: "Non c'è stata alcuna trattativa col Getafe"

In questi giorni Samu Castillejo è stato al centro di numerose voci di mercato, con il Getafe che è stata data come squadra molto interessata allo spagnolo. Manuel Garcia Quilon, agente del numero 7 rossonero, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito ai microfoni di serieanews.com: “Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo”