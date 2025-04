Ramazzotti: "Il Milan sarà rinforzato quando sarà operativo il nuovo ds e sarà scelto un tecnico vincente per firmare il rilancio"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, prima firma sul Milan de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso commentando il presente e il futuro prossimo del club rossonero: "La conquista della Coppa Italia garantirebbe soprattutto l’accesso alla prossima Europa League. Non si tratta certo di un palcoscenico paragonabile alla Champions, né a livello di esposizione televisiva mondiale né (soprattutto) a livello di incassi dalla Uefa, ma non star fuori dall’Europa del pallone (cosa che al Milan è successa l’ultima volta nel 2019-20 dopo l’intesa con l’Uefa e la sentenza del Tar per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario) permetterebbe alla società di confermare la sua internazionalità, testimoniata dalla patch con le sette Coppe dei Campioni-Champions che Maignan e compagni avevano sulla manica anche in questa stagione.

D’accordo, giocare il giovedì sera in Europa League porterebbe via preziose energie nella corsa allo scudetto, ma il club già nell’ultimo mercato di gennaio ha rinforzato numericamente la rosa mettendo a disposizione di Conceiçao elementi per la rincorsa alla zona Champions (fallita) e per finire bene sugli altri fronti. La stessa cosa sarà fatta nella prossima sessione estiva quando sarà operativo il nuovo direttore sportivo e sarà scelto un tecnico vincente per firmare il rilancio in campionato del Diavolo".