Real Madrid, Arda Guler potrebbe partire in estate: Inter e Milan interessate. La situazione

Arda Guler era arrivato al Real Madrid da talento che doveva esplodere, ma non è riuscito a trovare la continuità che sperava, motivo per cui il suo futuro sembra essere lontano dai Blancos. Ormai da tempo in Germania accostano il turco all'Eintracht Francoforte e al Bayer Leverkusen, due club che avrebbero effettuato dei sondaggi per lui, valutando anche l'ipotesi di prestito. In Spagna però rilanciano una versione differente, ovvero che la priorità del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in Italia per disputare il campionato di Serie A.

L'entourage del classe 2005 crede che possa essere la migliore destinazione per il suo assistito. Le Merengues non dovrebbero opporre resistenza, anzi sarebbero ben contente di fargli fare un'esperienza all'estero, ma vorrebbero comunque mantenere il controllo sul suo cartellino. La formula con cui potrebbe lasciare LaLiga dunque è quella del prestito o una cessione con opzione di riacquisto.

A Valdebebas credono fortemente nelle qualità di Arda Guler, ma la troppa concorrenza nella rosa del Real Madrid gli impedisce, al momento, di trovare lo spazio di cui ha bisogno. Secondo quanto riportato da Sport.es, sono Inter e Milan le società molto attente alla situazione e in attesa di formulare un'offerta concreta. Da capire eventuali costi dell'operazione.