Real Madrid, convocato Isco per la sfida con il Levante

Tra i giocatori accostati al Milan sul mercato figura anche Isco. Il centrocampista spagnolo, nonostante sia in uscita dal Real Madrid, è stato convocato da Ancelotti per la sfida con il Levante. Il nome del malagueno, in questo senso, potrebbe quindi allontanarsi dai radar rossoneri.

Portieri: Courtois, Lunin, Toni Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Miguel.

Centrocampisti: Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Blanco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vinicius Jr., Rodrygo.