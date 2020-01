I media croati non hanno dubbi: il Milan sta trattando l’acquisto di Dani Olmo (si parla di un affare da 20 milioni di euro più 5 di bonus). Da via Aldo Rossi, però, continuano ad arrivare smentite. Come riporta Tuttosport, il futuro dello spagnolo è un rebus. Il giocatore piace molto ai vertici di via Aldo Rossi: da capire se può essere un obiettivo già per gennaio o per il prossimo giugno.