Repubblica - Borini allo Shenzhen, trattativa quasi chiusa

Il mercato di gennaio del Milan passa anche dalle cessioni. Come riporta il quotidiano La Repubblica, presto i rossoneri potranno contare sui soldi in arrivo dalla Cina per Borini. La trattativa con lo Shenzhen, infatti, è quasi conclusa. Il giocatore firmerà un triennale da 5 milioni netti a stagione. Leonardo spera di incassare una decina di milioni (l’offerta del club cinese è ferma a 7.5), poi farà un tentativo per Pato o Carrasco. In ballo anche Gabbiadini, ormai riserva fissa nel Southampton: il manager attende una chiamata.