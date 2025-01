Repubblica - Gimenez, il Milan presenterà un nuova proposta che si avvicina alla richiesta del Feyenoord

Il Milan continua a lavorare per arrivare a Santiago Gimenez del Feyenoord, riporta l'edizione online de La Repubblica. Non c'è ancora accordo con il club olandese, che la scorsa settimana ha rifiutato l'offerta da 35 milioni di euro dei rossoneri: la richiesta è di 45 milioni, bonus compresi.

Da via Aldo Rossi non demordono e presenteranno una nuova proposta che si avvicinerà molto alla richiesta. Nel frattempo Gimenez aspetta che il suo club accetti: in quel caso non sarà difficile trovare un'accordo fino al 2028 con un contratto da 2,5 milioni a stagione. Non è facile, anche perché il tempo stringe, ma il Milan farà di tutto per regalae il messicano a Conceiçao.