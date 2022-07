Repubblica - Il Milan studia il doppio colpo De Ketelaere-Ziyech

MilanNews.it

Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech: secondo quanto riferisce repubblica.it, il Milan sta studiando come chiudere entrambi questi colpi di mercato. I rossoneri sono in trattativa con il Bruges per il trequartista belga nel tentativo di sbloccare l'affare. Per quanto riguarda il marocchino, che spinge per arrivare a Milanello, il club di via Aldo Rossi sta parlando con il Chelsea per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.