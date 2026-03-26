Repubblica - Il Milan valuta due importanti operazioni di mercato: Goretzka e Bernardo Silva
Come riportato da La Repubblica, il Milan pensa soprattutto alla prossima stagione, con un mercato che grazie alla qualificazione in Champions potrebbe regalare qualche sorpresa. Un obiettivo preciso per questo finale di stagione per il Milan: raggiungere almeno il quarto posto e centrare il traguardo imposto sin dall'inizio dell'annata, ovvero qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League.
Una missione che permetterebbe di tornare a giocare nell'Europa che conta e al contempo rimpinguare le casse del club di Via Aldo Rossi in vista di un'estate che si prospetta importante in sede di mercato. Il Milan - secondo le informazioni raccolte dai colleghi de La Repubblica - sta studiando due operazioni importanti come profili per rinforzare il centrocampo, perché sul taccuino sono terminati sia Leon Goretzka che Bernardo Silva, entrambi in scadenza con le rispettive società.
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