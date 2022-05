Repubblica - Mercato Milan: Botman, Renato Sanches e Origi i primi rinforzi. Ben avviata la trattativa con il Sassuolo per Berardi

MilanNews.it

In merito al mercato estivo del Milan, l'edizione odierna di Repubblica spiega che il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, che sono in attesa di rinnovare i propri contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, sono già al lavoro per rinforzare la squadra rossonera in vista della prossima stagione: oltre al giovane Adli dal Bordeaux (era in prestito), i primi rinforzi saranno Botman, Renato Sanches e Origi. Per la fascia destra d'attacco, invece, sembra essere ben avviata la trattativa con il Sassuolo per Domenico Berardi.