Repubblica - Mercato Milan: i rossoneri iniziano a valutare possibili partenze in prestito o scambi

Il Milan vorrebbe cedere Suso, Piatek e Paquetà a titolo definitivo, ma finora non sono arrivate offerte soddisfacenti. Per questo motivo, secondo Repubblica, il club di via Aldo Rossi starebbe iniziando a valutare possibili partenze in prestito per rivalutare questi giocatori in vista di una vendita più remunerativa durante il mercato estivo oppure scambi favorevoli con altre società.