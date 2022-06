Repubblica - Milan-Asensio: il Real chiede 25 milioni, il giocatore vuole 7 milioni di ingaggio

MilanNews.it

In via Aldo Rossi, ci sono molti estimatori di Marco Asensio, ma non sarà affatto facile arrivare all'attaccante esterno spagnolo del Real Madrid. Il motivo è economico: come riporta Repubblica, i Blancos chiedono 25 milioni di euro per il cartellino nonostante sia in scadenza nel 2023, mentre il giocatore, che ora guadagna 5 milioni, per spostarsi ne chiede 7. Cifra che il Diavolo non può assolutamente assicurargli.