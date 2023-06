Repubblica - Milan, l'addio a Maldini stoppa le trattative per Berardi, Arnautovic e Milinkovic

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il clamoroso divorzio consumatosi a poche ore dalla fine del campionato tra il Milan e Paolo Maldini ha mandato in aria i piani di un mercato che i dirigenti rossoneri stavo conducendo ormai da settimane. Se l'approdo di Kamada non sembra a rischio, sono state stoppate le trattative per Berardi, Arnautovic e Milinkovic-Savic, stando a quanto rivela oggi Repubblica. Brahim Diaz tornerà al Real e 'il gruppo di lavoro integrato' che rileverà le responsabilità di Maldini, dovrà fare mercato con un budget di 35 milioni più gli introiti delle cessioni, come comunicato da Furlani allo stesso ex dt.