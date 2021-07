Repubblica - Milan, piace Sabitzer. L'austriaco può partire per meno di 20 milioni

Stando a quanto riferisce Repubblica.it il Milan, alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu, ha messo gli occhi su Marcel Sabitzer del Red Bull Lipsia. L'austriaco piace tanto ai rossoneri per le sue caratteristiche: è un giocatore efficace sia in fase offensiva che in quella di recupero. Con il contratto in scadenza nel 2022 la cifra necessaria per assicurarsi le sue prestazioni può essere inferiore ai 20 milioni di euro. La concorrenza, soprattutto dall'Inghilterra, è alta, ma sicuramente il Milan è molto interessato a Sabitzer.