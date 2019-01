Repubblica - Milan-Piatek, prestito a gennaio e cessione a giugno

Leonardo e Preziosi hanno posto le basi per il passaggio al Milan di Piatek, sostituto di Higuain in partenza per il Chelsea. Come riporta il quotidiano La Repubblica, si tratta sul prestito a gennaio, che a giugno si trasformerà in cessione definitiva per più di 40 milioni di euro, ma l’affare sembra fatto. L’ufficializzazione è attesa per martedì, il giorno dopo la sfida di campionato in programma a Marassi. Le operazioni in entrata non eviteranno a Preziosi la contestazione: i tifosi genoani sono frustrati dalla consuetudine di cedere i migliori dopo una sola stagione o addirittura 6 mesi.