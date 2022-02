Repubblica - Milan, sono 5 i club pronti a muoversi per Kessie

Il quotidiano la Repubblica torna sul delicato momento di Franck Kessie col Milan ripartendo dai fischi di San Siro di ieri durante il match contro la Sampdoria. Come noto l'ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza e arrivati a questo punto difficilmente lo farà. Anche perché gli interessi di altre società a livello europeo di certo non mancano: in Italia c'è l'Inter, che però non sembra intenzionata a fare follie dal punto di vista delle proposte contrattuali. Allargano il discorso fuori dai confini, invece, Kessie resta nel mirino di Barcellona, Liverpool, PSG e Newcastle.