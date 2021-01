Secondo Repubblica in edicola questa mattina, il Milan è vicino a chiudere il rinforzo per il centrocampo di Pioli: in rossonero, sembra essere infatti in arrivo Soualiho Meité, centrocampista del Torino che potrebbe sbarcare a Milanello in prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 10 milioni.