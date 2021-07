Retroscena Kessie: Maldini bloccò un discorso di rinnovo fino al 2023 avviato da Mirabelli

Interessante retroscena svelato da Calciomercato.com in merito al rinnovo di Franck Kessie. Stando a quanto riferito, Paolo Maldini – una volta insediatosi al fianco di Leonardo – avrebbe bloccato un discorso di rinnovo avviato da Massimiliano Mirabelli che avrebbe portato il Presidente a guadagnare 3 milioni all’anno fino al 30 giugno 2023. Oggi quella cifra rappresenta la metà della richiesta fatta dal giocatore e dal suo agente, con il Milan che non può correre il rischio di perderlo a zero, ma ai tempi dello stop, i rossoneri non erano convintissimi di Kessie tanto è vero che si sfiorò la cessione al Monaco. Ora le cose sono cambiate e servirà un passo in avanti molto importante del Milan verso le richieste di Kessie, che attende la chiamata dei suoi dirigenti.