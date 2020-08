Rinnovo Calhanoglu: potrebbe essere inserita una clausola risolutoria

Hakan Calhanoglu vuole rinnovare il suo contratto con il Milan e la prossima settimana il suo procuratore sarà a Milano per parlare del futuro del suo assistito con i vertici di via Aldo Rossi. Come riporta Tuttosport, oltre ad un aumento di ingaggio fino a tre milioni di euro più bonus, nel nuovo accordo con il turco potrebbe essere inserita una clausola risolutoria, ma la società rossonera accetterebbe di metterla solo nella modalità Bennacer, vale a dire pagamento immediato e in un’unica tranche.