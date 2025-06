Rinnovo fino al 2028 e prestito: ecco il piano del Milan per Camarda

vedi letture

Ieri è stata una giornata con diversi incontri a Casa Milan, tra cui anche quello tra i dirigenti rossoneri e Giuseppe Riso, agente di Francesco Camarda, per parlare del futuro del giovane attaccante milanista. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, l'idea condivisa tra le parti è quella di prolungare di un anno il suo contratto (dal 2027 al 2028, poi quando sarà maggiorenne il vincolo sarà ulteriormente allungato) e poi cederlo in prestito per farlo giocare con continuità. Un paio di club di Serie A e diversi di B hanno già chiesto informazioni su Camarda.

Questi i numeri stagionali di Camarda:

PRESENZE SERIE C: 18

PRESENZE SERIE A: 10

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 2

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 1883'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4