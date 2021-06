Riscatto Tonali, il Brescia potrebbe chiedere Colombo

Milan sta ancora trattando col Brescia il riscatto di Tonali. Nell’affare è stato inserito il cartellino del centrocampista Olzer, ma non è da escludere che Cellino possa chiedere un’altra contropartita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, occhio al giovane Colombo, reduce dal prestito alla Cremonese. L’attaccante per ora ha preso tempo, vuol vagliare le opportunità migliori in Serie B. E comunque Pioli vuole portarlo in ritiro in attesa che il mercato gli regali i rinforzi in attacco.