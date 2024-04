Di Marzio: "Al Milan piacerebbe Thiago Motta, ma la Juventus è più avanti. Conte metterebbe tutti d'accordo ma al momento non rientra nei piani dei rossoneri"

vedi letture

Oltre alla situazione legata al possibile futuro a Milano di Julen Lopetegui (CLICCA QUI) il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio ha voluto così parlare anche delle possibili alternative al tenico spagnolo per la prossima panchina del Milan. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Al Milan piacerebbe molto Thiago Motta, ma da quello che sappiamo è più avanti la Juventus e quindi non credo ci siano ad oggi i margini per un possibile inserimento dei rossoneri per Thiago. Anche Fonseca è stato valutato, ma non ci sono stati contatti diretti con lui perchè non ha evidentemente portato a un innamoramento concreto e diretto. Per adesso non ci sono stati contatti con De Zerbi e Amorim, che piacciono molto ai tifosi rossoneri perchè sono due allenatori che esprimono un calcio internazionale e offensivo. Il nome che metterebbe tutti d'accordo è quello di Antonio Conte, ma fino a questo momento non sembra rientrare nei piani della dirigenza rossonera, se cambierà qualcosa nelle prossime settimane lo scopriremo.."