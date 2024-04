Di Marzio: "Per Lopetegui non si è arrivati a una conclusione definitiva. La rivolta dei tifosi ha lasciato un po' il segno nella dirigenza del Milan"

In merito al tanto discusso futuro allenatore del Milan per la prossima stagione, è intervenuto così il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Queste le sue interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Lopetegui è l'allenatore con cui il Milan ha stretto più contatti e avuto diversi incontri, hanno parlato molto anche del futuro della squadra. E' il tecnico che ha superato quel processo interno nei club con le proprietà straniere, Lopetegui è stato quello che è piaciuto di più all'interno della dirigenza rossonera. Dobbiamo anche dire però, che non si è arrivati ad una conclusione definitiva e non è detto ci potrà essere in futuro. La rivolta e protesta del tifo rossonero ha un po' lasciato il segno nella testa e nelle decisioni dei dirigenti del Milan, che non vogliono sbagliare questa delicata scelta".