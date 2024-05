Milan, i primi nomi per l'Under 23: Papadopoulos e Adorante

In attesa di avere l'ufficialità della seconda squadra, il Milan, come riferisce "La casa di C", sta iniziando a preparare la squadra in vista di un possibile ingresso in Serie C per la stagione 2024-2025: il ds D’Ottavio ha infatti avviato i primi contatti e tra i giocatori che piacciono ci sono anche Christos Papadopoulos del Genoa e Andrea Adorante della Juve Stabia.

Il primo è un trequartista classe 2004 della Primavera del Grifone, che ha già esordito in Serie A qualche giorno fa proprio contro il Milan (il 5 maggio, nel 3-3 di San Siro, è entrato in campo negli ultimi minuti). Adorante, invece, è un attaccante di 24 anni che è cresciuto nell'Inter e che a gennaio è passato in prestito dalla Triestina alla Juve Stabia, dove ha segnato 12 gol in 19 partite in Serie C.