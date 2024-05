Gazzetta - Mercato Milan: arriverà un centrale difensivo di livello

Un grande centravanti resta la priorità in casa rossonera per il prossimo mercato estivo, ma non sarà l'unico rinforzo di cui necessita il Milan: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, arriverà infatti anche un centrale difensivo di livello. Il reparto arretrato milanista è stato certamente quello che ha avuto più difficoltà in stagione e per questo potrebbe essere anche quello che cambierà di più nei prossimi mesi.

Simon Kjaer è in scadenza di contratto e lascerà il Milan a fine stagione. Malick Thiaw e Fikayo Tomori hanno reso al di sotto delle aspettative quest'anno, mentre Pierre Kalulu ha avuto diversi infortuni che hanno condizionato pesantemente la sua annata. Da capire anche quale sarà il futuro di Theo Hernandez, su cui c'è il forte interesse del Bayern Monaco.