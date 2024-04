Occhio Milan: Aston Villa in pole per Jonathan David

vedi letture

Jonathan David è uno di quei profili che tanto piacciono al Milan in vista della prossima stagione. Il canadese, per costi, età e caratteristiche tecniche, potrebbe essere il sostituto ideale di Olivier Giroud, colui il quale erediterebbe la maglia numero 9 dalla leggenda francese, ma a quanto pare il futuro dell'attaccante del Lille potrebbe essere in Premier League.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, sulle tracce di Jonathan David si sarebbe soprattutto l'Aston Villa. Il club allenato da Unai Emery, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, è alla ricerca di un centravanti di spessore per la prossima stagione e il calciatore canadese è un obiettivo concreto per l'estate. Sondaggio nelle ultime settimane anche del Manchester United, club che in estate sarà protagonista dell'ennesima rivoluzione.