Moretto: "Ho provato a verificare un'informazione: mi avevano detto di guardare se c'era qualcosa tra il Milan e Javi Guerra, ma me l'hanno negato"

Matteo Moretto, in una diretta Twitch su LaFieraDelCalcio, si è espresso a più riprese sulla situazione calda riguardante la panchina del Milan per la prossima stagione, con il contestatissimo nome di Julen Lopetegui come candidato numero uno. Ecco cosa ha detto Moretto: “Devo dire che è pesante e complicato gestire questa ondata di rabbia nei confronti di una possibile scelta, alla fine io ho sempre raccontato le cose come stavano, raccontando la verità dei fatti”.

Riguardo le possibili scelte di mercato, Moretto ha aggiunto: “Il Milan sta costruendo il mercato con Lopetegui, recentemente ho provato a verificare un’informazione che mi è arrivata, mi avevano detto di guardare se c’era qualcosa tra il Milan e Javi Guerra ma me l’hanno negato, il Milan cerca un centrocampista diverso, un 6. Si punterà a rinforzare anche la difesa e l’attacco, ma a centrocampo si cerca un profilo più difensivo. A Lopetegui non dispiace la rosa del Milan, non ci saranno tanti acquisti, ci saranno pochi innesti mirati, nessuna distribuzione con acquisti da 20 milioni. Fofana me lo hanno smentito, mi hanno detto che sono su altri profili ma devo capire quali. La politica di prendere un “giovane” prevarrà, giovani stile Reijnders diciamo”.