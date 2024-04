Thiago Silva si svincola: per Teamtalk lo ha valutato anche il Milan

Thiago Silva lascerà il Chelsea come free agent a fine stagione e i suoi rappresentanti stanno lavorando sodo per trovargli un nuovo club dal 1° luglio. Secondo TEAMtalk, il Fluminense oggi è la destinazione più probabile per il difensore 39enne, ma il giocatore sta valutando anche la possibilità di rimanere in Europa, dove gode ancora di grande rispetto nonostante l'età e dove la sua famiglia continuerebbe volentieri a vivere.

Thiago Silva ha firmato per il Chelsea nel 2020 e in totale ha collezionato 151 presenze con la squadra londinese, contribuendo alla conquista di tre importanti trofei. Nelle ultime settimane molti club si sono interessati a lui, tra questi l'Orlando City della MLS, l'Al Nassr dell'Arabia Saudita e alcuni della Premier League. A detta della medesima testata, Thiago Silva sarebbe stato valutato anche dal Milan, ma Zlatan Ibrahimovic ha espresso diverse perplessità sulla sua carta d'identità e alla fine l'ex rossonero è stato quindi scartato.