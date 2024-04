Lenglet: "Milan? A gennaio ho avuto contatti con diversi club. Mi piace la Serie A"

vedi letture

Clément Lenglet, difensore classe 1995 del Barcellona in prestito all'Aston Villa, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha confermato di essere stato cercato a gennaio da diversi club tra cui anche il Milan che durante il mercato invernale era alla ricerca di un difensore centrale visti i tanti infortuni che avevano colpito il reparto arretrato milanista.

Ecco le sue dichiarazioni: "Non giocavo con continuità e quindi volevo trovare una soluzione. La mia priorità era giocare e in quel momento non era possibile, quindi ci sono stati contatti con altri club. Poi ho iniziato a giocare e i piani sono cambiati. Ma la Serie A è un campionato che mi piace”.