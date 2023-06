Ritorno di fiamma per Seko Fofana: ecco quanto chiede il Lens

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Seko Fofana, 28enne centrocampista e capitano del Lens con un passato importante all'Udinese, è stato già vicino al Milan in un paio di occasioni negli scorsi anni ma alla fine non si è mai concretizzato nulla. Come scrive oggi il Corriere dello Sport ci sarebbe stato un nuovo ritorno di fiamma tra il giocatore e il club rossonero, alle prese con la sostituzione di Tonali in mezzo al campo. Il Lens, arrivato secondo in Ligue 1, fissa il prezzo e non è leggero: servono 35 milioni.