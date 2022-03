Roma, Cristante tra rinnovo e addio. Sono tante le pretendenti, c'è anche il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Bryan Cristante è uno dei giocatori che hanno mercato nella rosa della Roma e che in estate potrebbero essere ceduti. Ci sono tante pretendenti per il 27enne, a cominciare dal Milan che lo ha cresciuto prima di lasciarlo partire con direzione Benfica. Però Mourinho lo ha impiegato tanto, 27 presenze in A più 9 in Conference, e per questo ci si interroga sulla sua utilità. Se il portoghese decidesse di chiederne la conferma, col contratto in scadenza nel 2024, si dovrebbe parlare di rinnovo. Però qualcuno dovrà essere sacrificato e per questo il futuro resta decisamente incerto con una porta socchiusa verso l'addio. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.