Romano: "Il Como aspetta il sì di Thiaw che non ha dato ancora una risposta definitiva"

Fabrizio Romano ha pubblicato su YouTube un video con questi ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan:

MORATA E THIAW: "Il Como resta in contatto con il Milan per Alvaro Morata. Si andrà a settimana prossima in attesa del via libera del Galatasaray ad interrompere il prestito dello spagnolo che scade a gennaio 2026. Il Como ha l'ok del Milan, quello di Morata, manca solo quello del Galatasaray. Il club lariano resta poi in attesa anche del sì di Malick Thiaw, che nella giornata di venerdì non ha dato una risposta definitiva. E quindi il Como sta iniziando a preoccuparsi un po' che la risposta non sia positiva. L'affare resta comunque in piedi".

RICCI: "Anche nelle ultimissime ore il Milan ha lavorato con il Torino e con l'agente di Samuele Ricci per arrivare alla fumata che dovrebbe arrivare molto a breve. Il giocatore sarebbe stato già allertato per le visite mediche nei prossimi giorni. Si sta arrivando al traguardo, mancano solo gli ultimi dettagli e gli ultimi bonus per completare tutto".