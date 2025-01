Santiago Gimenez, quale futuro? "Lo sa solo Dio. Metto tutto nelle sue mani"

Santiago Gimenez è il sogno di mercato del Milan, ma nel frattempo ha trascinato il Feyenoord a una grande vittoria contro il Bayern Monaco in Champions League. Il messicano ha segnato due reti e in occasione del gol dell'1-0 ha festeggiato mostrando lo stemma del club, quasi a dire ai tifosi che resterà a Rotterdam.

Al termine della partita, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ziggo Sport, proprio in merito alle voci di mercato: "L'unico che conosce il mio futuro è Dio. Metto tutto nelle sue mani. Sono innamorato del Feyenoord dal primo giorno che sono qui. Ho sempre ricevuto tanto sostegno da parte dei tifosi e voglio ripagarli con i miei gol".

24 anni ad aprile, Gimenez è approdato al Feyenoord nell'estate del 2022 dal Cruz Azul. In questa stagione ha realizzato 15 reti in 18 partite considerando tutte le competizioni. Limitatamente alla Champions League sono 4 i centri in altrettante partite.