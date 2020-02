Scamacca, derby per il talento dell'Ascoli: osservatori di Milan e Inter al Del Duca

Dopo il derby giocato ieri sera a San Siro, continua la rivalità tra Milan e Inter anche sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttob, infatti, sia i rossoneri che i neroazzurri sono interessati a Scamacca, giovane attaccante in forza all'Ascoli. Nella gara dei bianconeri contro la Juve Stabia, in particolare, erano presenti osservatori di entrambe le squadre per il centravanti italiano, andato tra l'altro in gol nella partita poi pareggiata 2-2.