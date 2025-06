Secondo la Gazzetta Maignan andrà al Chelsea per 18 milioni di euro

La storia (d'amore) tra il Milan e Mike Maignan è giunta ai titoli di coda. Deluso dalla gestione sul rinnovo dei mesi scorsi, il portiere francese starebbe spingendo per vestire già a partire dalle prossime settimane la maglia del Chelsea, club che non solo gli permetterà di giocare la Champions League, ma anche il Mondiale per Club e mettersi alla prova in un campionato ricco e competitivo come la Premier League.

Secondo il collega Fabrizio Romano i Blues avrebbero presentato al Milan un'offerta da 15 milioni di euro per il cartellino di Maignan, quando per La Gazzetta dello Sport, invece, le parti dovrebbero accordarsi per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, ovvero 18. Il tutto dovrà però essere definito entro e non oltre martedì sera alle ore 20, con la dirigenza rossonera che dovrà adesso fare le sue valutazioni per capire come muoversi in questo calciomercato.