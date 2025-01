Seguito dal Milan, Belahyane è sempre più vicino al Marsiglia di De Zerbi: i dettagli

L'Olympique Marsiglia è sempre più vicino a Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona. Dopo gli incontri delle settimane scorse, con l'agente del centrocampista che aveva incontrato un emissario del club provenzale a Milano, è stata prospettata un'offerta che potrebbe essere decisiva. Oggi il Verona è in campo contro il Venezia, dunque la situazione è congelata almeno fino a domani, quando sarà probabile l'assalto transalpino al centrocampista.

L'offerta prospettata è da 12 milioni di euro più 2 di bonus. Nelle prossime ore, riportano i colleghi di TMW, potrebbe esserci un meeting proprio fra le parti per, eventualmente, concludere l'accordo. Nel corso delle settimane anche il Chelsea - al netto delle smentite - ha chiesto informazioni, così come il Milan che, però, pare avere cambiato completamente obiettivo puntando tutto sul centravanti e non su un centrocampista in più. Anche Napoli e Inter si erano mostrate interessate, anche se la loro idea era più datata rispetto a quella dell'OM.

Così i francesi sono nettamente in anticipo su tutti e sperano di potere chiudere anche con l'Hellas Verona. Nelle scorse ore anche la Lazio aveva cercato di trovare un accordo, ma i dettagli del pagamento non erano stati accettati dal club scaligero. Quindi per il futuro di Reda Belahyane sono ore decisive.