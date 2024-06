Sfuma lentamente la pista Sesko: concorrenza dalla Premier e clausola

Tra i nomi dei papabili attaccanti che il Milan si è segnato per trovare un vice Giroud, c'è anche quello di Benjamin Sesko. La punta slovena del Lipsia ha concluso la sua prima stagione in Bundesliga con un grande filotto: a segno almeno una volta in ciascuna delle ultime sette gare disputate in campionato. Questo ha fatto lievitare la sua clausola fino a 65 milioni di euro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questo valore abbastanza alto, a cui vanno aggiunte anche delle sicure commissioni, rischia di complicare lo cose per il Milan.

Una cifra del genere, considerando che il Diavolo dovrà fare altre spese, potrebbe essere troppo fuori scala per il club rossonero e in generale per il calcio italiano. A questo si aggiunge anche che la concorrenza per Sesko si è fatta folta e agguerrita: sul giocatore ci sono gli interessamenti forti e concreti sia di Arsenal che di Chelsea. E si sa che quando entra in gioco la Premier League, specialmente a livello di stipendio e commissioni, solitamente c'è poca partita.