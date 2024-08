Simeone si toglie dalla corsa a Bennacer: "Salvo sorprese il mercato dell'Atletico è chiuso"

Non sarà l'Atletico Madrid la prossima squadra di Ismael Bennacer. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Athletic Bilbao, il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, ha fatto il punto sul mercato a poche ore dalla chiusura:

"Salvo sorprese va tutto bene, la squadra è completa".

In questo mercato l'Atletico è stato molto attivo, sorprendente l'acquisto di Julian Alvarez in attacco, strappato al Manchester City per 75 milioni mentre a centrocampo è arrivato per 42 milioni Conor Gallagher dal Chelsea. Altri 65 milioni sono stati spesi tra Robin Le Normand in difesa e Alexander Sorloth in attacco. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del club della capitale spagnola per Ismael Bennacer, ma solo con la formula del prestito.