Sirene di mercato per la fascia sinistra del Milan: Theo e Leao nel mirino di Bayern Monaco e Al-Hilal

Sirene di mercato per la fascia sinistra del Milan. Le voci sul possibile addio in estate di Theo Hernandez e Rafael Leao continuano a susseguirsi ora dopo ora e trovano oggi spazio anche sulle pagine di Tuttosport. Per il 10 portoghese si è fatta largo nelle ultime ore l'ipotesi Al-Hilal, club arabo che sarebbe disposto ad investire addirittura più di 100 milioni di euro per il cartellino, con annesso contratto faraonico per il giocatore. "Da Casa Milan filtra che non ci sono contatti in corso e che il prezzo di Leao è quello inserito nel suo contratto, ovvero la clausola da 175 milioni", si legge su TS. Lo stesso Leao vorrebbe continuare la sua avventura in rossonero.

Per Theo Hernandez si parla invece di Bayern Monaco, soprattutto se Alphonso Davies dovesse viaggiare in direzione Real Madrid. Il Milan però vorrebbe trattenere il francese rinnovandogli il contratto: la richiesta del terzino un ritocco dello stipendio dagli attuali 5 milioni ad almeno 8. Se il prolungamento non dovesse arrivare, allora TS non esclude che il Milan possa aprire alla cessione per una cifra non inferiore agli 80 milioni più bonus. Ad oggi, comunque, non si registrano ancora contatti ufficiali tra i due club.