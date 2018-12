Siviglia, ottimismo per il riscatto di André Silva. Avrà clausola da 85 mln

Il Siviglia è certo del riscatto di André Silva. Come riporta El Confidencial, infatti, i biancorossi acquisteranno il cartellino dell'attaccante dal Milan per circa 38 milioni di euro complessivi. Già deciso il valore della sua nuova clausola di rescissione, pari a 85 milioni. In quest'avvio di stagione il portoghese ha già segnato d'altronde ben nove reti in 19 presenze, conquistando il popolo andaluso e anche le attenzioni di tante big europee.