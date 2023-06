Sky - Blitz in extremis del Milan per Ndicka: ma la Roma è avanti

MilanNews.it

Il Milan ha provato un inserimento last minute per Evan Ndicka, difensore in scadenza con l'Eintracht Francoforte. Il difensore tuttavia ha già preso un impegno verbale con la Roma. I giallorossi, infatti, stanno preparando i documenti per formalizzare l'accordo e ingaggiare Ndicka per cinque anni. Di conseguenza, l'intervento dei rossoneri per il francese sembra tardivo. Pulisic, invece, rimane un'idea seria. Da capire se i rossoneri andranno anche su Okafor. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.