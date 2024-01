Sky - Cessione Krunic: Milan e Fenerbahçe stanno preparando tutta la documentazione

Secondo quanto riferisce Sky, Rade Krunic è sempre più vicino al Fenerbahçe, anche se non c'è ancora la fumata bianca decisiva che comunque è attesa a breve: il club turco e il Milan stanno preparando tutta la documentazione, una volta completata il giocatore bosniaco potrà volare in Turchia per le visite mediche e la firma sul contratto.

La cessione di Krunic al Fenerbahçe è ad un passo, ma non è ancora completata. Mancano da sistemare le ultime cose, poi l'ex Empoli potrà iniziare la sua nuova avventura in maglia giallonera.