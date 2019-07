Sky - Contatti con Lovren. Modric? Se ci fosse uno spiraglio...

Gianluca di Marzio, a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, si è soffermato sul Milan. Queste le sue parole: "Su Modric la storia è lunga. L’anno scorso ci provò l’Inter, poi bisogna fare i conti con la volontà del Real Madrid. Se ci fosse uno spiraglio, il Milan si farebbe trovare pronto. Il Milan sta lavorando sui giovani ma anche prendere giocatori d’esperienza per costruire una squadra importante. Soprattutto in difesa, potrebbero esserci nuovi contatti per Lovren, che rappresenta un giocatore di grande esperienza per il Milan".