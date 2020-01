Sky - Continua il pressing del Milan su Olmo ma i rossoneri non vogliono entrare in un'asta

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport, continua l'interesse del Milan per Dani Olmo. Questo il suo intervento: "Boban vuole giocatori di grande qualità e Olmo è uno di questi profili. C'è da fare i conti con la Dinamo Zagabria e le sue richieste ma anche con le richieste esageratissime degli agenti del giocatore. Il Milan non si farà inserire su un'asta. I procuratori del giocatore ora sono in Germania a trattare con il Lipsia ma sullo spagnolo c'è anche il Wolverhampton. Al momento il Milan non ha mai fatto un'offerta alla Dinamo zagabria, ci ha parlato ma non è avanti come vorrebbe dato che se potesse Boban porterebbe subito il giocatore a Milano."