Sky - Da Febbraio cominceranno le discussioni sull'eventuale rinnovo di Donnarumma

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio a Calciomercato l'originale, il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Questo il suo intervento: "Il contratto del giocatore scadrà tra un anno e mezzo e se non si rinnoverà il contratto in tempi brevi, il Milan dovrà iniziare a valutare il suo futuro. Credo che non sia una cosa da fare adesso ma da Febbraio in poi quando cominceranno gli eventuali contatti per il rinnovo. Portarsi un giocatore come Donnarumma a solo un anno di scadenza di contratto chiaramente diventa un rischio."