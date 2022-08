Sky DE - Milan, contatti con lo Schalke per Thiaw. Piace anche Akanji

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Come riporta Sky Germania, il Milan guarda in Bundesliga per rinforzare la difesa. Sono due i giocatori che i rossoneri osservano: Malick Thiaw dello Schalke 04 e Manuel Akanji del Borussia Dortmund, obiettivo di mercato anche dell'Inter.

Per quanto riguarda il classe 2001 ci sono contatti in corso tra i due club, mentre lo svizzero non ha più un ruolo centrale in giallonero e ha bisogno di cambiare aria per poter giocare regolarmente, anche in ottica Mondiali.