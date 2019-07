Sky - Demiral, il Milan non vuole spendere 35/40 milioni per un giocatore che potrebbe poi tornare alla Juventus

Sky Sport ha fornito ulteriori aggiornamenti sull’interesse del Milan per Demiral. In questi giorni, i rossoneri hanno provato in tutti i modi a strappare il difensore alla Juventus che però ha rifiutato la cessione. I bianconeri, infatti, vogliono avere la possibilità di riprenderlo in futuro ma il Milan non vuole spendere 35/40 milioni per un calciatore che poi potrebbe tornare a Torino.