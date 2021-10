Sky - Di Marzio: "Trattativa iniziata per il rinnovo di Romagnoli, il Milan vuole fare un'offerta"

Gianluca Di Marzio ha commentato a Sky Sport 24 la vicenda legata al rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022: "È iniziata una trattiva per il rinnovo del contratto, il dialogo è cominciato. Il Milan vuole rinnovare il contratto di Romagnoli, vuole fargli un'offerta ma capiremo se adeguata o meno per il giocatore”.