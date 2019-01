Sky - Djaló ad un passo dal Milan: si lavora agli ultimi dettagli con lo Sporting

Non solo Higuaín, Piatek e Batshuayi, il mercato del Milan si muove anche in prospettiva sui migliori giovani a livello europeo. Queste le parole di Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, sulla trattativa per il classe 2000 Tiago Djaló: "Ieri abbiamo dato il nome di Djaló, ci siamo quasi. Mancano pochissimi dettagli per il suo arrivo al Milan. Lo Sporting per liberarlo ora, e non in scadenza di contratto a giugno, chiede una piccola percentuale sulla futura rivendita. Non credo che il Milan si opporrà. Probabilmente vedremo dunque questo giovanissimo difensore portoghese in rossonero".